Det sker i dag: Regnskabets time for kursraketten Bavarian

Bavarian klar med nye tal

Allerede klokken 7.30 afslører biotekselskabet Bavarian Nordic, hvordan salget og resultaterne har været i andet kvartal. Selskabets aktie har haft stærk medvind i år, hvor den er steget med hele 68 pct. Hvis man kigger lidt væk fra fondsbørsen, så er der også halvårsregnskab fra mejerigiganten Arla, og det er på gaden klokken 9.00.



Tempoet i tysk økonomi

Hvor stærkt går det egentlig i Danmarks største eksportmarked, Tyskland? Det får vi svar på i dag, hvor tyskerne sender tal ud for væksten i bnp i andet kvartal. Tyskland har været Europas vækstmotor de senere år. Der er også en anden pejling på vej i form af den tyske IFO-indikator, der afspejler, hvordan det går i virksomhederne.



Skæbnedag for fodboldklubber

Der er lodtrækning til Europa Leagues gruppespil, hvor FCK, der missede Champions League, nu skal parres med andre europæiske hold. FC Midtjylland afgør torsdag aften i kampen mod cypriotiske Apollon Limassol, om holdet skal være med i bowlen kl 13.



Aarhus Festuge åbner

Over de næste 10 dage er der gang i den jyske hovedstad. Aarhus Festuge har eksisteret siden 1965 og tiltrækker 300.000 besøgende.