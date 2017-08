Torsdag er formentlig en særligt god dag i Klaus Holses aktiedepot.



Simcorp-direktøren har nemlig fået tildelt betingede aktier som belønning for selskabets præstation i forbindelse med et aktieprogram.



Helt præcist har han fået 21.444 aktier som led i programmet. Ved den nuværende kurs på 363,50 kr. på børsen svarer det til 7,8 mio. kr. - og det er endda efter et fald på 9,9 pct. for aktien i forhold til onsdag, da torsdag morgens halvårsregnskab fra Simcorp har skuffet på børsen.



/ritzau/FINANS