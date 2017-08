Det skriver medierne: Alibaba kan bane vej for dansk eksporteventyr

Berlingske Business:





DI-topchef revser politikere for at efterlade regningen til børnene



Industriens førstemand, DI-topchef Karsten Dybvad, advarer om, at Folketinget efterlader en regning til kommende generationer, hvis politikerne ikke formår at budgettere mere ansvarligt.



Alibaba kan bane vej for dansk eksporteventyr



Størrelsen betyder alt i den kinesiske onlinehandels-platform Alibaba, der har kontakt med 443 mio. kinesiske forbrugere. Netgiganten satser på, at kunderne vil købe mærkevarer fra over 20 danske brands, lige fra Arla-produkter til smykker fra Pandora.





Rockwool-topchef frygter ikke kundeflugt



Stenuldsproducenten Rockwool hæver priserne på sine produkter for at vælte omkostningerne til stigende råvarepriser over på kunderne. Trods højere priser er Rockwools topchef, Jens Birgersson, ikke bange for, at kunderne vil skifte eller købe mindre.





Aktiekonto med lav skat på vej til private



Regeringen vil gøre det lettere og billigere for private at handle aktier. Det skal ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ske med en ny aktiesparekonto, hvor aktionærer slipper billigere i skat. I Sverige har den haft stor succes og sat skub i en bølge af børsnoteringer. S og DF er positive.



AMBU har op mod 8 mia. kr. parat til jagten på opkøb



Ambu fik et godt kvartalsregnskab, og væksten på både top- og bundlinjen giver topchef Lars Marcher den fornødne robusthed i pengekassen til at intensivere jagten på opkøbsmål.



Danfoss på vej med flere opkøb



Store investeringer i digitalisering, vækst og opkøb trykker indtjening i Danfoss, men det er bevidst og skal sikre koncernens fremtid, siger den ny topchef Kim Fausing.



