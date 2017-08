Det sker i dag: Så er det alvor i Jackson Hole

Stor regnskabsdag

Et af dagens regnskabs-fyrtårne bliver Scandinavian Tobacco Group, der er klar med rapport for andet kvartal kl. 9.00. Tobakkæmpens aktie er faldet med 11 pct. på fondsbørsen i år. Derudover er der også regnskaber fra så forskellige selskaber som Alm. Brand, Brdr. A&O Johansen, Columbus IT Partner, Jeudan, Lån & Spar Bank og Zealand Pharma.



Finansminister i samråd

Klokken 9.30 skal finansminister Kristian Jensen (V) grilles i et samråd på Christiansborg. Det handler om regeringens nye forslag om statslån til almene boliger.



Enhedslistens sommergruppemøde

Som et af de sidste partier på Christiansborg afholder Enhedslisten i dag sit sommergruppemøde, og det foregår i Aalborg. Der er pressemøde kl. 13.30.



Jackson Hole

Nu går centralbankernes topmøde for alvor igang. Det sker i den lille flække Jackson Hole i Wyoming, USA, men hele verdens øjne hviler på ECB's Mario Draghi og Federal Reserves Janet Yellen - og hvert et ord vil blive underkastet intens analyse for at forudsige, hvor hurtigt renten skal op, og hvor hurtigt centralbankerne vil sætte seddelpresserne i bakgear.

