Glædelig nyhed fra ny Danfoss-boss: Væksten i Rusland er tilbage

Samtidig med at væksten fortsat buldrer afsted med rekordfart i Kina, kan den nye Danfoss-topchef, Kim Fausing, glæde sig over, at billedet er vendt fra skidt til godt på et andet af hans helt store markeder: Rusland.



Det russiske marked, som med en omsætning på 1,5-2 mia. kr. årligt er nummer fire eller fem på listen over Danfoss' topmarkeder, viser nu igen efter en længere periode med triste tal fremgang i salget af den danske koncerns produkter.



"Væksten er nu på et tocifret procent-tal. Så der er sket noget," konstaterer Kim Fausing i forbindelse med sin første præsentation af en halvårsrapport som topchef i hovedsædet i Nordborg.



Han afløste 1. juli Niels Bjørn Christiansen som øverste chef efter ni år som koncerndirektør med ansvar for driften.



Efter første kvartal i år oplyste Danfoss, at der var tegn på forbedringer i Rusland, men det var fortsat et udfordrende marked i en svær økonomisk situation. Nu konstateres det efter andet kvartal - og halvdelen af 2017 - lige ud. at der igen er fremgang.



"Vi er glade for, at vi strategisk besluttede at holde ved, selv om det var svært. Dét, at vi ikke tænkte kortsigtet - men blev i Rusland og holdt vores organisation intakt - giver nu resultat. Kunderne kan godt huske, hvem der valgte at holde ud, og værdsætter det," siger Kim Fausing.



Alle Danfoss' fire kerneforretninger på plads i Rusland. Men det er især varmeforretningen, der tonser noget dér.



I følge koncernøkonomidirektør Jesper Vaagelund Christensen skyldes det, at russerne er meget opsatte på at renovere deres bygningsmasse, og her kan Danfoss-produkter hjælpe på opvarmningssiden.



Iøvrigt er alle BRIK-landene - Brasilien, Rusland, Indien og Kina - nu på Danfoss' top 10-liste. Kina er nr. to - kun overgået af Nordamerika.



Transformation

Den nye Danfoss-topchef kommer iøvrigt ikke med bombastiske nye udmeldinger, efter at han har fået den største af koncernens direktørstjerner på skulderen.



"Danfoss er i gang med en kæmpestor transformation, og dén fortsætter vi for at accellerere vores vækst. I al den tid, jeg har siddet i direktionen har vi hvert år kigget på strategier og planer, og det bliver vi ved med," fortæller han blot.



danfoss offentliggjorde tidligere i dag en halvårsrapport med 13 pct. vækst på toplinjen til 21,8 mia. kr., mens driftsindtjeningen før ekstraordinære omkostninger steg med 10 pct. til 2,5 mia. kr. efter store investeringer endte resultatet før skat på 2,1 mia. kr. - en fremgang på et par pct.