Nordkorea har fremlagt planer for en optrapning af det omstridte raketprogram og er muligvis i færd med at udvikle en ny model.



Landets leder, Kim Jong-un, har givet ordre til at producere flere nye raketmotorer og sprænghoveder, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA.



Nordkoreanske medier viser billeder af Kim Jong-un på besøg på en militær fabrik, der fremstiller raketmotorer. I baggrunden kan man se tegninger, der formentlig er skitser til raketter.



På et af billederne kan man tydeligt se en skitse af et missil, der har fået navnet Pukguksong-3.



En forsker fra Center for Non-Proliferation Studies i Washington siger til nyhedsbureauet AP, at denne type missil ikke er set før.



- Pukguksong-3 er afgjort nyt, skriver forskeren, Michael Duitsman, i en e-mail til AP.



Nordkorea har inden for det seneste år testet Pukguksong-1 og Pukguksong-2. De menes begge at kunne nå Japan og amerikanske baser, men ikke det amerikanske fastland.



Billederne af de nye skitser er offentliggjort, få dage efter at USA og Sydkorea har indledt deres fælles årlige militærøvelse. Nordkorea ser den enorme øvelse som en stor provokation.



