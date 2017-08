Politiet: Hovedløst kvindelig er svensk journalist

Det er lykkedes for politiet at finde frem til identiteten på den kvinde, hvis lig mandag blev fundet i vandet ud for Amager uden hverken hoved, ben eller arme.

Københavns Politi meddeler på Twitter, at man har har et match vedrørende dna-profilen for kvindetorsoen.



Det drejer sig om den forsvundne svenske journalist Kim Wall.

De nye oplysninger vil blive offentliggjort på en pressebriefing klokken 09.00 foran Politigården i København.



Indtil da har politiet ikke yderligere kommentarer.



Normalt vil retsmedicinerne ret hurtigt kunne identificere den døde ved hjælp af tandundersøgelser eller fingeraftryk.



Det har af gode grunde ikke været muligt i denne sag, og derfor har man i stedet måttet bruge dna-prøver, som er lidt mere tidskrævende.



Kim Wall har været eftersøgt siden fredag 11. august, hvor hendes kæreste meldte hende savnet.



Hun var taget med på en sejltur i ubåden UC3 Nautilus, men vendte ikke tilbage som aftalt og var heller på ubåden, da den blev fundet.



Det var raketbyggeren Peter Madsen imidlertid. Han har senere forklaret politiet, at Kim Wall blev dræbt ved en ulykke på båden, og at han derefter bortskaffede liget.



Politiet har siden da ledt efter det langs den rute, som ubåden sejlede - blandt andet i Køge Bugt.



Det var dog først, da en forbipasserende cyklist opdagede en menneskekrop i vandet ud for Klydesøen på Amager Fælled, at det lykkedes.



Peter Madsen er varetægtsfængslet og sigtet for uagtsomt manddrab under særlige omstændigheder.



/ritzau/