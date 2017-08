Det skriver medierne: Hård opgave venter ny Matas-chef

Berlingske Business:





Mærsk-familien i markant kursskifte på under et år



A.P. Møller-Mærsk arbejdede angiveligt længe på en børsnotering af olieforretningen, så Mærsk-familien kunne kontrollere en større aktiepost. Men blot et år efter, at Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla slog fast, at energi var en del af selskabets rødder, skifter familien strategi.



Jyske Bank smider mere benzin på realkreditbålet



Landets tredjestørste bank skruer op for konkurrencen om boligejere. Hvis man har orden i økonomien, vil banken gerne give et boliglån, selv om man ikke bliver helkunde, til helkundepriser. Forbrugerrådet hilser tiltaget velkomment.





Ny Matas-chef skal løfte salget



Den børsnoterede detailkæde Matas skifter i efteråret topchef. Ny mand på posten – som afløser for Terje List – bliver Gregers Wedell-Wedellsborg. Han skal vende presset fra nye konkurrenter, svigtende salg og dyk i aktiekursen.



Mærsk får svært ved at skille sig af med problembørn



Maersk Oil er solgt fra, men det vil langtfra være problemfrit at skille sig af med resten af energiforretningen, der tilsammen kan være næsten lige så meget værd som Maersk Oil. Det er et dårligt tidspunkt til at sælge Drilling, Supply Service og Tankers.





Danish Crown kan nå 466 mio. kinesiske kunder



Danish Crown går via onlineplatformen Alibaba målrettet efter købedygtige kunder i Shanghai-regionen, hvor koncernen har egen fabrik på vej. I Kina købes en langt større andel af fødevarerne på nettet end andre steder i verden.



Nordjysk tøjkoncern får historisk underskud



Dårligt købmandskab og butikslukninger banker den landsdækkende tøjkæde Butler, Richard og Lofte helt tilbage, hvor den startede i Nordjylland. Det seneste regnskab viser et underskud på 24 mio. kr., hvilket er det dårligste i modekædens historie.



