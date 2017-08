Tiltale: Mand svindlede med kyllinger for 27 millioner

Relateret indhold Artikler

I en omfattende sag om svindel sidder en 38-årig mand onsdag på anklagebænken.



Manden er ved Retten i Glostrup tiltalt for grov momssvig og skyldnersvig for et samlet beløb på omkring 27,5 mio. kr.



Ifølge anklagen er svindlen sket i forbindelse med handel med kyllingekød i to forskellige selskaber, hvor manden har været direktør.



Den formodede svindel er foregået på den måde, at selskaberne har importeret fødevarer fra et andet EU-land. Efterfølgende er varerne blevet solgt videre.



På den måde er handlen over landegrænsen momsfritaget, og selskaberne skal pålægge handlen i Danmark moms og afregne til Skat.



Denne afregning har imidlertid enten ikke fundet sted, eller også er den ikke angivet til Skat. Det gør, at statskassen angiveligt er blevet snydt for et større millionbeløb.



"Tiltalen går i det væsentlige ud på, at der ikke er betalt og angivet korrekt moms," siger specialanklager Helene Herborg.



Hun vil ikke inden sagens start fortælle, hvilken straf hun kræver, såfremt manden kendes skyldig.



Mandens forsvarer, advokat Erbil Kaya, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.



Da sagen så offentlighedens lys, oplyste politiet, at man foretog en række ransagninger. Det skete på i alt fire adresser - i Rødovre, Kokkedal, København og i samarbejde med svensk politi på en adresse i Skåne.



Undervejs i efterforskningen undersøgte politi, om man kunne anklage den 38-årige mand for terrorfinansiering. Men det har ikke været muligt at fastslå, hvad det unddragne beløb blev anvendt til.



Det er politiets vurdering, at det angivelige snyderi stod på i 2014 og 2015.



En dansk-marokkaner har også været sigtet i sagen. Han er dog ikke blevet tiltalt. Sagen mod ham blev droppet i november 2016.



Til gengæld er denne mand blevet anholdt i Spanien, hvor han blandt andet er sigtet for terrorfinansiering.



Der er sat otte retsdage af til sagen mod den 38-årige mand.



/ritzau/