Det sker i dag: FCK kæmper for Champions League millioner

En stribe regnskaber



Den danske stenuldskæmpe Rockwool løfter kl 8.30 sløret for, hvordan det er gået i andet kvartal. Også selskaber som Capinordic, Danske Andelskassers Bank, Gyldendal og Ambu er klar med friske kvartalsrapporter.



Og en stribe nøgletal



Danmarks Statistik sender arbejdskraftundersøgelsen for andet kvartal på gaden, og det giver en temperaturmåling på det danske arbejdsmarked i andet kvartal. Beskæftigelsen er banket op de seneste år, og efterhånden melder flere brancher om flaskehalse og stigende lønninger. Fra resten af Europa og USA kommer der PMI-målinger på, hvor stærkt det går i både service og industri.



Millioner på spil for FCK



De danske mestre spiller den sidste af to kampe mod Qarabag fra Aserbajdsjan efter at have tabt den første 1-0. Lidt af en skæbnekamp, for den samlede vinderen kommer i Champions Leagues gruppespil og høster alle tv-millionerne.



Ny vækstkonference



Dansk Energi forsøger at finde et svar på, hvor væksten skal komme fra i Danmark - og med særligt fokus på turisme, fødevarer, lægemidler, søfart og energi. Det sker på en konference på Christiansborg, hvor blandt andre finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen og Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen deltager.