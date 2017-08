Bill Cosby hyrer Michael Jacksons forsvarer

Relateret indhold Tilføj søgeagent MSNBC

Når Bill Cosbys sag om seksuelle overgreb skal for retten i november, ruller han det tunge retlige artilleri ind i Montgomery County Common Pleas Court i Pennsylvania.



På den tidligere populære komiker og skuespillers Twitter fremgår det, at Tom Mesereau er hyret som Cosbys advokat. Han fik Michael Jackson frikendt for pædofilianklager i den ekstremt medieomtalte sag fra 2005.



I januar 2016 sagde Tom Mesereau til netværket MSNBC, at Cosbys sag lignede Michael Jacksons skandalesag en hel del.



- De globale medier havde allerede dømt ham og affejet ham som affald, sagde Tom Mesereau om popstjernen Michael Jackson.



- Jeg synes, det er noget lignende, der sker nu. Jeg kender ikke hr. Cosby, jeg kender ikke beviserne, jeg kender ikke anklageren. Jeg mener blot, at han har ret til retfærdig rettergang.



- Og efter at have gået det igennem, som jeg gjorde med Michael Jackson, er jeg lidt alarmeret over den negative folkestemning mod Cosby, siger Tom Mesereau til MSNBC.



Bill Cosby er anklaget for at have bedøvet og begået overgreb på Andrea Constand i 2004. Han nægter sig skyldig.



I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for at udsætte dem for seksuelle overgreb.



Mange af sagerne er juridisk forældede. Derfor er sagen i Pennsylvania den eneste, som har været ført ved retten.



Ud over Tom Mesereau består Cosbys advokathold af advokaterne Kathleen Bliss og Sam Silver. Sagen mod den amerikanske komiker genoptages 6. november.



/ritzau/