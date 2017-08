Statsadvokaten afviser erstatning til fire mænd, der blev frifundet for at hjælpe Omar el-Hussein med angreb i København. En femte, der var sigtet, får også nej.



Det oplyser vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich til Ritzau.



"Vi er kommet frem til en afgørelse, hvor vi har afvist erstatning efter den bestemmelse i retsplejeloven, hvor man kan nægte erstatning, såfremt den sigtede har givet anledning til foranstaltningen."



"I dette tilfælde er det varetægtsfængslingen," siger hun.



De fem kan nu klage over afgørelsen til Rigsadvokaten. Hvis også Rigsadvokaten siger nej, kan mændene gå rettens vej.



Den femte mand, der ikke blev tiltalt, sad varetægtsfængslet i 348 dage.



Sammen med sin advokat, Niels Christian Strauss, krævede han et erstatningskrav på "over en million kroner".



Det var i februar 2015, at el-Hussein dræbte to personer ved angrebet mod Krudttønden og den jødiske synagoge i Krystalgade i København.



