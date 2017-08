Det skriver medierne: Nu ligger Mærsks fremtid i transport

Relateret indhold Aktieordbog

Berlingske Business:



Ejerne må skyde ny kapital i kriseramte Falck



For at undgå problemer med bankerne, som har lånt Falck 5 mia. kr., er Falcks ejere, herunder Lundbeckfonden og Kirkbi, tæt på at skyde nye penge ind i det kriseramte selskab.





Jyllands-Posten Erhverv:



Femdobling af værdien er ikke nok for Coloplast-chef



Coloplast kan ikke rokke meget med ørerne, når det gælder opkøb inden for stomi eller kontinens, uden at konkurrencemyndighederne vil gøre indsigelser. Men en femdobling af værdien af selskabet over ni år er ikke nok for Coloplasts administrerende direktør, Lars Rasmussen.



Døren åbnet for ALK i USA



Allergikoncernen ALK-Abelló kommer til at bruge flere penge på lancering i USA i år. Det er baggrunden for en nedjustering af koncernens driftsoverskud.





Børsen:



Oliesalg sætter turbo på nyt Mærsk



Med salget af A.P. Møller-Mærsks olieforretning til franske Total sætter topchef Søren Skou en tyk streg under, at fremtiden ligger i transportdivisionen. Første skridt var opkøbet af Hamburg Süd, som var en investering i det fremtidige Mærsk, næste skridt er frasalget af Maersk Oil. APM-investorer har udsigt til udbytteregn.



L'Easy leder efter en køber



L'easys ejer, Niels Thorborg, har hyret Nordea til at finde en mulig køber af leasingselskabet. Det bekræfter L'easy, mens Niels Thorborg selv er tavs.



Thorborg opgav børsnotering af Ageras



En børsnotering var på tegnebrættet i mere end et år hos den danske iværksættervirksomhed Ageras. Alligevel endte det med et fravalg af fondsbørsen, da vækstkometen skulle hente frisk kapital. I stedet blev aktiemajoriteten i virksomheden i marts blev solgt til den Bahrain-baserede kapitalfond Investcorp.





/ritzau/FINANS