Spansk politi skyder hovedmistænkt for Barcelona-angreb

En politiaktion har mandag eftermiddag fundet sted vest for Barcelona i byen Subirats.



Spansk politi bekræfter på Twitter, at de i aktionen har skudt og dræbt den hovedmistænkte for angrebet i Barcelona, Younes Abouyaaqoub.



Tidligere oplyste myndighederne, at den mistænkte bar, hvad der kunne ligne et bombebælte.



Ifølge nyhedsbureauet AP var det en ejer af en lokal vingård, der alarmerede politiet efter at have set en bil krydse ejendommen i høj hastighed.



De spanske myndigheder har tidligere mandag bekræftet, at de arbejder ud fra hypotesen om, at det var Younes Abouyaaqoub, som sad bag rattet ved en bilmassakre i torsdags i Barcelona.



Her blev fodgængere kørt ned på Barcelonas gågade La Rambla.



Younes Abouyaaqoub menes at være en del af en ekstremistisk celle, der planlagde flere angreb i Barcelona.



Foruden angrebet på La Rambla gennemførte personer fra cellen også et bilangreb natten til fredag i kystbyen Cambrils.



Myndighederne i Spanien har mandag oplyst, at de har identificeret i alt 15 dødsofre for de to angreb i Barcelona og Cambrils.



Otte mænd - deriblandt to mindreårige drenge - og syv kvinder blev dræbt.



Over hundrede personer blev sårede. Mere end 50 er stadig indlagt på hospitalet, flere i kritisk tilstand.



/ritzau/