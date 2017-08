USA's ambassade i Rusland vil i otte dage standse udstedelsen af turistvisa fra ambassaden i Moskva og konsulater i russiske byer. Det kan få betydning for tusinder af russere.



Det amerikanske visa-stop er ifølge AP en reaktion på, at Rusland har indført restriktioner for antallet af amerikanske diplomater i landet.



Rusland hjemsendte tidligere på måneden 755 amerikanske diplomater. Det skete, efter at USA har smidt russiske diplomater ud af landet som følge af deres påståede hacking af Det Demokratiske Parti under valgkampen og for russernes ageren under Ukraine-konflikten.



Præsident Vladimir Putin siger, at han følte, at det var nødvendigt at svare igen på sanktionerne.





/ritzau/AP