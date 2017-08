Avis: Hovedmistænkt for angreb i Barcelona anholdt

Relateret indhold Artikler

Ifølge den spanske avis La Vanguardia er den terrormistænkte 22-årige marokkaner Younes Abouyaaqoub blevet anholdt, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Samtidig melder radiostationen Cadena Ser med catalonsk politi som kilde, at en mand iført et bombebælte er blevet skudt vest for Barcelona. Det står umiddelbart ikke klart, om personen er død af skuddene.



De to meldinger udgør separate nyheder. Det står derfor ikke klart, om der er en sammenhæng mellem anholdelsen og skyderiet, og om der er tale om én og samme person.



/ritzau/