Millioner samles for at se sjælden solformørkelse i USA

Relateret indhold Artikler

Millioner af amerikanere er mandag stimlet sammen i et snævert bælte, der strækker sig på tværs af landet fra delstaten Oregon til South Carolina for at se en solformørkelse.



Mandag klokken 10.16 lokal tid vil månen blokere for solen i et par minutter i det nordvestlige USA, hvorefter fænomenet bevæger sig mod øst.



Det er første gang i 99 år, at en total solformørkelse vil være synlig fra kyst til kyst.



Og interessen for solformørkelsen er enorm i Guds eget land.



Således har planetarier og museer for længst meldt udsolgt af særlige "solformørkelsesbriller".



Med omkring 200 mio. amerikanere, der alle befinder sig mindre end en dagsrejse fra bæltet, hvorfra solformørkelsen kan ses, er mange parker og byer blevet fyldt til bristepunktet med tilrejsende entusiaster.



På de amerikanske motorveje bliver bilister advaret om mandagens solformørkelse.



Det forventes, at mandagens solformørkelse bliver den mest observerede, mest studerede og mest fotograferede solformørkelse nogensinde.



En park i byen Salem, Oregon, er blevet forvandlet til campingplads for de mange tilrejsende i dagene op til solformørkelsen. Her er omkring 8500 amerikanere samlet.



"Det er en af de ting, man bare skal opleve én gang i livet," siger Hillary O'Hollaren, der er kørt til Salem med sine to sønner fra Portland.



Astronomer mener, at solformørkelsen er det mest spektakulære kosmiske fænomen, som mennesker på Jorden er vidne til.



Månen har ikke kastet hele sin skygge over så store dele af USA siden 1918.



Mandagens formørkelse vil kunne ses i 14 stater.



Den vil først ramme et område tæt på byen Lincoln City i Oregon klokken 10.16 lokal tid. Derefter vil den bevæge sig diagonalt ind i landet og forlade USA omkring Charleston i South Carolina klokken 14.27.



Den nationale vejrtjeneste i USA har meldt om klar himmel det meste af ruten.



/ritzau/AP