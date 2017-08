Det skriver medierne: TDC kæmper for at fastholde tv-seerne

Berlingske Business:





TDC skal kæmpe hårdere i Danmark



Danmarks største telekoncern kæmper for at fastholde sin førerposition på det vigtige TV-marked, og topchef Pernille Erenbjerg ser gode tegn på, at treårsplanen holder.







Jyllands-Posten Erhverv:





It- komet på hård nedtur - indtjeningen falder 86 pct.



Efter en lang årrække med tårnhøje vækstrater er Stibo Systems ramt af pludselig modgang. Skærpet konkurrence, prisfald og store investeringer får indtjeningen til at styrtdykke.





Stor forskel på investeringsfonde målt over ti år



Teoretisk bør investering i aktiefonde give et positivt afkast, hvis investor er tålmodig. Men 10 års investeringshorisont har ikke været nok til blot at opnå et positivt afkast for 8 af de 10 dårligste fonde i perioden. Og de sidste to fonde sniger sig kun akkurat op i sorte tal.





Roblons nye strategi aflejrer sig i regnskabet



Nordjyske Roblon har vendt udviklingen og blikket rettet mod ny vækst efter udnævnelsen af en ny topchef og salget af sit problembarn, den underskudsgivende lysdivision.







Børsen:





Senior-iværksættere sælger til mediko-kæmpe i USA



Iværksætterne bag Pleuratech har indgået en licensaftale med amerikanske Merit Medical Systems på tocifret millionbeløb. Produktet er et skohorn til lunger, der kan dræne lungehulen for væske eller luft.





Bedre rating giver Danske Bank trecifret millionbesparelse



Den internationale ratingkæmpe Moody's har opjusteret sit syn på Danske Bank efter kriseårene. Det betyder lavere udgifter til finansieringsomkostninger, siger direktør.





Fransk betalingsgigant på rov i Nets baghave



Nets franske rival, Worldline, har været aktiv den seneste måned med to opkøb i og omkring Norden. En heftig opkøbsaktivitet skal give fodfæste på det nordiske marked. Det kan på sigt skærpe konkurrencen for Nets.







/ritzau/FINANS