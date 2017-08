Politiet var ni år om at slette ulovlig aflytning

Først efter mere end ni års forløb har Bagmandspolitiet slettet en telefonaflytning, som ifølge loven burde have været destrueret straks.



Der er tale om en "beklagelig fejl", lyder det fra Bagmandspolitiet, som officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.



Under en efterforskning mod en udlandsdansker, der var mistænkt for skatteunddragelse, aflyttede politiet mandens telefon. Det skete fra november 2006 og frem til april 2007.



Undervejs blev også den mistænktes snak med en advokat optaget. Og der blev lavet rapport om, hvad de to talte om.



Men borgeres samtaler med deres advokat er omgærdet af fortrolighed. Og materiale om dem skal "straks tilintetgøres", står der i retsplejeloven.



Dette skete imidlertid først 13. oktober 2016 efter en klage fra den mistænktes advokat. Det skriver Bagmandspolitiet i en mail til Ritzau.



Som en konsekvens af forløbet er efterforskere og jurister blevet mindet om, at retsplejelovens regler skal overholdes, fremgår det:



SØIK "har indskærpet reglerne (...) om tvangsindgreb og korrespondance mv. mellem en mistænkt og dennes advokat, herunder bestemmelsen om, at aflytningsmateriale af den nævnte karakter skal tilintetgøres straks," skriver specialkonsulent Malene Lynggaard Jensen.



Hvornår indskærpelsen er sket, fremgår ikke af mailen.



I den konkrete efterforskning mod udlandsdanskeren, der boede i London, beslaglagde og beholdt politiet også korrespondance mellem manden og hans advokat. Den slags må ifølge loven ikke beslaglægges. Men det skete altså alligevel.



"Det er en uforståelig fejl," sagde udlandsdanskerens advokat, Poul Gade fra firmaet Bech-Bruun, forleden i et retsmøde i Københavns Byret. Poul Gade er tidligere anklager og har også en fortid som politimester.



Bagmandspolitiet opgav at rejse en straffesag mod den mistænkte, men gav materialet - herunder aflytningen, som burde have været slettet straks, og korrespondancen, som slet ikke måtte beslaglægges - videre til Skat.



Skat benytter sig af de følsomme oplysninger i en skattesag mod udlandsdanskeren.



I Københavns Byret skal en dommer nu afgøre, om Bagmandspolitiets pligt til at destruere materialet kan udstrækkes til også at omfatte andre myndigheder. Afgørelsen ventes på onsdag.



/ritzau/