Ofre for Barcelona-angreb mindes i kirken La Sagrada Familia

Spaniens konge og dronning samt landets premierminister, Mariano Rajoy, og andre regeringsmedlemmer var søndag blandt deltagerne i en sørgegudstjeneste i kirken La Sagrada Familia i Barcelona.



Den ufærdige kirke, som er et symbol på kristendommen i Europa, er tegnet af arkitekten Antoni Gaudi. Dens høje tårne, specielle skulpturer og farvede glasvinduer, er en af byens største seværdigheder.



Ifølge spanske medierapporter havde gruppen bag varevognsangrebet haft planer om et bombeangreb på kirken.



Kardinal Joan Josep Omella, der er Barcelonas ærkebiskop, leder gudstjenesten i den berømte kirke. Pave Benedikt XVI indviede kirken i 2010 med ord om, at kirken var en "storslået præstation - arkitektonisk, kunstnerisk og tromæssigt"-



Kong Felipe VI og dronning Letizia besøgte lørdag en del af de ofre, som blev såret ved angrebet på det populære strøg Las Ramblas.



Ved bilmassakren torsdag blev 13 dræbt, og omkring 100 blev såret.



Efter et andet efterfølgende bilangreb i kystbyen Cambrils natten til fredag er antallet af dræbte 14, mens omkring 120 er såret.



Politiet intensiverede i weekenden en omfattende politiaktion i Catalonien, hvor der blev oprettet et stort antal kontrolposter.



/ritzau/Reuters