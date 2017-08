Sverige udvider eftersøgning af svensk journalist i ubådssag

Opdateret kl. 14.33 - Eftersøgningen af den forsvundne journalist Kim Wall udvides. Nu leder de svenske myndigheder også langs Skånes sydkyst, oplyser SVT søndag.



Kvinden forsvandt under en tur med den danske ubådsskipper Peter Madsen på Øresund.



Torsdag 10. august sejlede hun ud sammen med den danske opfinder på ubåden "Nautilus", fordi hun skulle lave en reportage. Den følgende dag blev danskeren reddet i land, efter at ubåden pludselig sank - men hans gæst var væk.



I første omgang forklarede han, at han senere samme torsdag aften havde sat Kim Wall i land på Refshaleøen i København.



Madsen blev anholdt og varetægtsfængslet. Hvilken forklaring han har givet dommeren, vides ikke, idet retsmødet om sagen foregik bag lukkede døre.



Det er analyser af strømforholdene, som har fået de svenske myndigheder til at lede efter den 30-årige kvinde ud for Skånes sydlige kyst, oplyser svensk politi ifølge SVT.



Lørdag var en båd og en helikopter indsat i eftersøgningen, som er genoptaget søndag.



Københavns Politi vil ikke udtale sig søndag, men nøjes med at bekræfte, at man er i løbende dialog med de svenske myndigheder om indsatsen.



I forbindelse med dansk politis efterforskning har et stort antal søfarende og andre givet oplysninger og fotos. Forleden oplyste politiet, at man havde fået næsten 300 henvendelser i den usædvanlige sag. Efterforskerne forsøger at klarlægge ubådens færd.



Det var formentlig som resultat af "en bevidst handling", at "Nautilus" gik ned fredag, har politiet sagt.



Den 46-årige Peter Madsen sigtes af politiet for drab, men dette er ikke grundlaget for varetægtsfængslingen.



Dommeren i Københavns Byret fastslog i et grundlovsforhør lørdag 12. august, at der er begrundet mistanke om "i hvert fald uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder."



Årsagen til fængslingen er, at Madsen på fri fod kan tænkes at ville hindre politiets opklaringsarbejde. Fristen udløber 5. september. Han nægter sig skyldig.



/ritzau/