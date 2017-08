Bekræftet: Trumps chefstrateg er fortid

Opdateret 19:35 - Stephen Bannon, der er chefstrateg i Det Hvide Hus, forlader sin post.



Det bekræfter talsperson Sarah Huckabee Sanders ifølge flere nyhedsbureauer.



Bannon er blevet enig med præsident Donald Trumps stabschef, John F. Kelly, om at stoppe fredag.



Meldingen kommer, efter at avisen The New York Times kunne berette, at præsidenten har besluttet at fjerne Bannon som chefstrateg.



Den tidligere chefredaktør for det kontroversielle højreorienterede medie Breitbart News har fået en del af æren for præsidentens for mange overraskende valgsejr over demokraten Hillary Clinton i november sidste år.



Der har dog i nogen tid været spekulationer om Bannons fremtid i Det Hvide Hus.



Tirsdag sagde Donald Trump ifølge avisen under et pressemøde, at "vi ser, hvad der kommer til at ske med Hr. Bannon".



Stephen Bannon har været en magtfuld men også omstridt skikkelse i Det Hvide Hus. Og flere moderate republikanere har længe krævet hans afskedigelse.



Hidtil har Donald Trump dog holdt hånden over ham. Blandt andet, skriver nyhedsbureauet Reuters, fordi Bannon spillede så afgørende en rolle under præsidentvalgkampen.



Chefstrategens exit fra Det Hvide Hus er det seneste i en række store rokader.



28. juli erstattede præsidenten sin stabschef Reince Priebus med den pensionerede general Kelly.



Og 31. juli - bare ti dage efter at han blev udnævnt - fyrede Trump sin kommunikationsdirektør, Anthony Scaramucci, oven på en opsigtsvækkende telefonsamtale med en journalist på The New Yorker, der blev trykt i ugemagasinet.



Da Scaramucci blev udnævnt, valgte talsperson Sean Spicer desuden at sige sit job op.



/ritzau/