Avis: Præsident Trump vil fjerne chefstrateg fra posten

USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at fjerne Stephen Bannon fra posten som chefstrateg.



Det oplyser to ansatte i Det Hvide Hus til avisen The New York Times.



Men, understreger de anonyme kilder, det er ikke utænkeligt, at Trump vil beholde Bannon lidt endnu.



Chefstrategen og tidligere chefredaktør for det kontroversielle medie Breitbart News har fået en del af æren for præsidentens for mange overraskende valgsejr over demokraten Hillary Clinton i november sidste år.



Der har dog i nogen tid været spekulationer om Bannons fremtid i Det Hvide Hus.



Tirsdag sagde Donald Trump under et pressemøde, at "vi ser, hvad der kommer til at ske med Hr. Bannon".



/ritzau/