Én anholdt i finsk by efter knivstikkeri - to er dræbt

Politiet jagter mulige gerningsmænd oven på et knivstikkeri i den finske by Turku, der har kostet to personer livet.



Derudover er otte personer blevet såret, oplyser politiet på et pressemøde, skriver det finske medie Yle.



En mistænkt er desuden blevet skudt og anholdt ved Trätorget i byen, skriver det finske nyhedsbureau FNB.



Den anholdte er blevet ramt i benet og modtager behandling på sygehuset. Det er uklart, hvorvidt han regnes som del af de otte tilskadekomne.



Politiet leder desuden efter flere mulige mistænkte gerningsmænd, oplyser det på Twitter.



Men det er umuligt at sige noget om, hvem der står bag knivstikkeriet. Det udtaler politidirektør Seppo Kolehmainen til Yle.



"Vi kan ikke udelukke, at hændelserne har koblinger til international terrorisme, men vi kan heller ikke bekræfte, at det er tilfældet," siger Seppo Kolehmainen.



På pressemødet oplyser politiet, at det ikke på nuværende tidspunkt efterforsker knivstikkeriet som terror.



Et øjenvidne fortæller til Yle, at tre mænd løb og råbte "Allahu akhbar", der betyder "Gud er størst".



Den beretning bekræfter et andet øjenvidne over for samme medie. Men det er ikke bekræftet af myndighederne.



Flere øjenvidner har set mindst én tilsyneladende livløs person liggende på jorden oven på knivstikkeriet.



Og en journalist fra Yle fortæller, at en person blev dækket af noget klæde.



Politiet opfordrer borgere til at undgå de to steder i Turku, hvor knivstikkeriet har fundet sted. Der er tale om Trätorget og Salutorget, som begge er centrale pladser i byen.



Laura Laine, der bor i Turku, befandt sig omkring 20 meter fra det sted, hvor knivstikkerierne fandt sted på Salutorget.



"Vi hørte, at en ung kvinde skreg højt i hjørnet af torvet. Vi så en mand på torvet, en kniv glimtede og blev viftet rundt i luften. Jeg forstod, at han havde stukket nogen med kniven," siger hun til Yle.



Da det var sket, styrtede folk på pladsen inden for i sikkerhed, fortæller Laura Laine.



Den finske efterretningstjeneste, Skypo, deltager i efterforskningen af hændelserne i Turku, oplyser Skypo på Twitter.



Beredskabet er forhøjet på landet over på blandt andet banegårde samt lufthavnen i hovedstaden Helsinki.



Derudover er hovedbiblioteket og indkøbscentret Hansa blevet evakueret. Det skriver Yle.



Den finske regering følger sagen. På Twitter oplyser premierminister Juha Sipilä, at regeringen samles senere på dagen i forbindelse med hændelsen i Turku.



Den finske indenrigsminister, Paula Risikko, er på vej til byen. Det oplyser hun på Twitter, hvor hun sender sine kondolencer til ofrene og deres pårørende.



Klokken 18 dansk tid deltager ministeren sammen med politiet i et pressemøde om hændelserne.



/ritzau/