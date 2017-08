Fællestillidsmand om Siemens-fyringer: Det kommer meget pludseligt

Næsten en tredjedel af de 2100 medarbejdere på Siemens Gamesa Renewable Energy i Aalborg vil i den kommende tid få udleveret en fyreseddel.



Det meddeler vindmøllefabrikken her til eftermiddag, og det er et stort chok for medarbejderne, skriver DR Nordjylland, som har talt med fællestillidsmand Thomas Fischer, der blev orienteret om afskedigelserne tidligere på dagen.



"Det kommer meget pludseligt," siger han til DR Nordjylland.



Ifølge tillidsmanden går det især udover de medarbejdere, der er beskæftiget med landvindmøller, hvor der i øjeblikket er stor konkurrence.



Det har betydet, at der har været mindre at lave på den del af fabrikken i Aalborg, men at det resulterer i fyringer i så stort omfang, som det er tilfældet, havde ingen regnet med, siger Thomas Fischer.



"Selvfølgelig har man kunnet mærke, at der er en del af onshore-markedet (markedet for landvindmøller red.), som ikke har været så godt, men vi havde slet ikke ventet noget i den her størrelsesorden. Det er vi rigtig kede af," siger han.



I alt ventes fyringsrunden at omfatte 600 medarbejdere, mens yderligere 130 ud af de nuværende 2100 medarbejdere skal omplaceres i andre stillinger.



Afskedigelserne ventes at ske 30. september, men hvornår de præcist finder sted, får man først svar på efter de forhandlinger, som nu skal indledes mellem Siemens og de faglige organisationer, inden massefyringen effektueres.



Thomas Fischer har et beskedent håb om, at forhandlingerne kan føre til en reduktion i antallet af afskedigelser.



"Vi skal have indledt forhandlingerne nu og prøve at få det bedste ud af det, og måske endda få reduceret tallet lidt," siger han.





Ærgerlig borgmester



Også på borgmesterkontoret i Aalborg vækker beskeden om fyringer på en af de største fabrikker i Aalborg ærgrelse.



"Det er en rigtig, rigtig træls nyhed at få, og jeg kom straks til at tænke på de ansatte, som det kommer til at gå ud over," siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).



"Men i samme ombæring, tror jeg på, at vi ved at lave en hurtig og effektiv indsats sammen med Siemens kan få de her medarbejdere ud i nogle andre jobs, så de ikke kommer til at gå ledige eller i hvert fald ikke i særlig lang tid," fortsætter han.



Medarbejderne på Siemens Gamesa Renewable Energy har ifølge fællestillidsmanden fået besked om fyringsgrunden ved møder på fabrikken eller via deres e-boks.



Hvilke personer der i sidste ende bliver fyret er dog ikke offentliggjort endnu.



