Aftale med Nigeria om afviste asylansøgere

Regeringen håber, at samtlige de nigerianere, der får afslag på asyl i Danmark, fremover vil kunne sendes tilbage til deres hjemland.



Det siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der netop er vendt hjem fra en rejse til Nigeria, hvor der er underskrevet en hensigtserklæring om styrket samarbejde om hjemsendelser.



"Det er et vigtigt signal til de nigerianere, der måske overvejer at drage til Europa for at finde håbet om en bedre fremtid, at man ikke kan få ophold i Europa," siger hun.



Nigeria er særligt vigtigt i den sammenhæng, fordi det er Afrikas folkerigeste land. Og ifølge Ulla Tørnæs er det også derfra, de fleste migranter kommer.



/ritzau/