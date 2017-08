Sympatiske og støttende beskeder strømmede gennem de sociale medier, efter at Spanien torsdag blev ramt af et dødeligt angreb.



Politikere og andre kendte mennesker var hurtigt ude for at fordømme angrebet og trøste de pårørende.



Samtidig florerede der dog også beskeder, hvor personer hyldede gerningsmændene bag angrebet.



Ifølge avisen The Independent har flere brugere blandt andet ændret deres profilbillede til et billede af den mistænkte drabsmand og skrevet hyldestbeskeder til gerningsmændene.



På beskedtjenesten Telegram dukkede der hurtigt statusopdateringer op, hvor folk, der støtter Islamisk Stat, kom med hånende udtalelser.



"Dræb de spanske grise", lød en af opdateringerne fra en bruger. En anden skriver "Vi gør deres børn en tjeneste ved at dræbe dem".



Islamisk Stat var torsdag ude at tage ansvaret for angrebet. Det skete gennem en udtalelse på mediet Amaq, der fungerer som talerør for organisationen.



"Gerningsmændene i Barcelona-angrebet er (IS-, red.) soldater og gennemførte operationen som svar på flere opfordringer om at ramme lande, som er med i koalitionen," skriver de.



Men allerede inden de tog ansvaret for angrebet, var flere støtter af terrororganisationen ude at hylde gerningsmændene.



Inden angrebet har der også floreret flere trusler om "et nært forestående angreb", og opfordringer til at "generobre al-Andalus". Det er et område af Spanien, der var under muslimsk styre frem til 1492.



Moussa Oukabir er mistænkt for at være indblandet i det, som politiet efterforsker som et terrorangreb. Også han har tidligere brugt de sociale medier til at ytre sine radikale holdninger.



Han har en bruger på det sociale medie Kiwi. Her svarede han på spørgsmålet om, hvad han ville gøre, hvis han var den absolutte konge af verden.



"Jeg vil dræbe alle de vantro og kun lade muslimer, der følger religionen overleve," var hans svar.



Mindst 13 personer er dræbt, og over 100 blev såret ved det, som de spanske myndigheder beskriver som et terrorangreb.



/ritzau/