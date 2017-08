En spansk betjent dræbte egenhændigt fire af fem personer, der natten til fredag gennemførte et dødeligt angreb i den catalonske kystby Cambrils.



Det oplyser Josep Lluis Trapero fra det spanske politi, skriver nyhedsbureauet AP.



Nogle timer forinden angrebet i Cambrils, der har kvæstet fem personer og kostet en kvinde livet, skete et lignende angreb i Barcelona.



Her kørte en hvid varevogn ind på turiststrøget Las Ramblas og dræbte 13 personer.



Føreren af bilen er efterlyst og kan ifølge politiet være blandt de fem dræbte i Cambrils.



I alt er mindst 130 personer blevet såret i de to angreb. To danskere er blandt de tilskadekomne.



/ritzau/