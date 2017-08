Mistænkt gerningsmand fra Barcelona-angreb kan være dræbt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Audi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Audi

En efterlyst fører af en hvid varevogn, der torsdag pløjede ind i en menneskemængde på Las Ramblas i Barcelona og dræbte 13 personer, kan være blandt fem dræbte angrebsmænd i kystbyen Cambrils.



Det oplyser en politikilde ifølge nyhedsbureauet AFP.



Politiet efterlyste fredag den 17-årige Moussa Oukabir, som man mener, kørte varevognen i den spanske storby.



Angrebet i Cambrils, der ligger syd for Barcelona, fandt sted natten til fredag - flere timer efter at gerningsmanden fra Barcelona var flygtet.



Alle fem personer, der var involveret i angrebet, er blevet dræbt af politiet.



Et kvindeligt offer, der blev hårdt kvæstet i angrebet i Cambrils, har mistet livet.



Angrebet, der blev gennemført i en Audi, har kvæstet fem andre ofre.



Dermed har i alt 14 personer mistet livet i de to angreb. Og mindst 130 er kvæstet, heriblandt to danskere. Ofrene kommer fra 30 forskellige lande.



/ritzau/