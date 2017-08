Fodboldligaer holder minuts stilhed for Barcelona-ofre

Det bliver ikke kun i spansk fodbold, at der bliver holdt et minuts stilhed for at ære ofrene for torsdagens angreb i Barcelona.



Også den tyske og franske liga har besluttet at holde et minuts stilhed før kampene i denne weekend.



Den franske fodboldliga (LFP) oplyser, at det vil ske til både kampene i den bedste og den næstbedste række, Ligue 1 og Ligue 2.



"Som et tegn på respekt og solidaritet med ofrene for tragedien i Barcelona har LFP besluttet at holde et minuts stilhed ved alle kampe," lyder det.



Angrebene i Barcelona og Cambrils efterlod 14 døde og over 100 sårede.



Den tyske fodboldliga (DFL) fulgte kort efter trop med en lignende melding forud for denne weekends premiererunde.



Allerede fredag fløjtes Bundesligaen i gang, når Bayern München tager imod Bayer Leverkusen.



Også i Tyskland er det kampe i de to bedste rækker, som holder et minuts stilhed.



"Vi vil vise vores solidaritet med det spanske folk og i særdeleshed med de 15 spillere fra Spanien i den bedste og næstbedste række," lyder det fra DFL.



Den spanske liga går også i gang fredag aften med opgørene Leganes-Alaves og Valencia-Las Palmas.



Søndag skal FC Barcelona hjemme møde Betis, der har den danske landsholdsspiller Riza Durmisi i truppen.



I Frankrig tager Metz imod Monaco i tredje spillerunde.



/ritzau/