En tredje person er anholdt efter blodig dag i Barcelona

En tredje person er anholdt i forbindelse med angrebet i Barcelona. Det er sket i byen Ripoll.



- En tredje person er anholdt i Ripoll i forbindelse med angrebet, skriver politiet på Twitter.



Ripoll ligger 100 kilometer nord for Barcelona i retning af den franske grænse.



To personer blev anholdt torsdag, efter en person kørte en bil ind i folk på den berømte gade La Rambla i Barcelona. 13 blev dræbt og over 100 såret.



Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.



