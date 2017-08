Det skriver medierne: Rekordtal fra Nykredit udløser børsplaner

Nykredit tjener så mange penge, at realkreditkoncernen er godt i gang med at udhule begrundelserne for den planlagte børsnotering. Nykredit har begrundet børsplanerne med øgede kapitalkrav, men med den nuværende pengestrøm har Nykredit selv tjent de nødvendige penge i 2019. Det skriver business.dk På to år har Carlsbergs topchef, Cees't Hart, ændret hele topledelsen i bryggeriet. De nye folk sikrer, at der kommer nye øjne på tingene, og det var der brug for i Carlsberg, siger han om bryggeriet, der kæmper for at øge værdiskabelsen. Det skriver business.dk.



Den danske vindmøllegigant Vestas kunne ikke leve op til vanen med altid at slå markedets forventninger. Selskabet skuffede med kvartalsregnskabet, og det blev straffet med et kursfald på knap 8 pct. Det skriver business.dk.Efter en historisk barsk nedtur i FLS-koncernens primære kundekreds, den globale mineindustri, er selskabet med Thomas Schulz i chefstolen skåret til, toptunet og klar til at tage en bid af det opsving, der er på vej. Det skriver finans.dk Brexit lurer ude i fremtiden for ISS' forretning. Og færre ekstraopgaver og opbremsninger i Sverige og Kina får væksten hos ISS ned i fart. Det rokker lidt ved det private marked og skærper konkurrencen om de offentlige kontrakter. Det skriver Finans.dk. Indsatsen mod ondsindede hackerangreb er rykket øverst på dagsordenen hos landets store selskaber, efter Mærsk i juni blev ramt af et milliarddyrt anslag. Onsdag kom det frem, at angrebet koster Mærsk op mod 2 mia. kr., og episoden flytter nu kampen mod it-kriminalitet øverst op på dagsordenen i den danske erhvervstop. Læs artiklen her.

Stærk indtjening gør, at Nykredit er polstret til nye krav i 2019. Et fremtidigt hul i kassen kan hentes uden børsentré, mener ekspert. Det grundlæggende ræsonnement er at få adgang til kapital, siger Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen. Læs artiklen her.