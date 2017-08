Én dansker blandt sårede efter angreb i Barcelona

Relateret indhold Artikler

Der er én dansker blandt de sårede efter angrebet i Barcelona, bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice.



De pårørende er underrettet, oplyser Borgerservice til TV2 News.



"Vedkommende, må jeg forstå, er ikke i kritisk tilstand, da han har været i stand til selv at kontakte sine pårørende," siger René Dinesen, der er chef for Borgerservice.



En hvid varevogn påkørte torsdag flere personer på turiststrøget Ramblaen i Barcelona, hvor op til 13 personer er dræbt ifølge de catalanske myndigheder.



René Dinesen kan endnu ikke sige, om personen vil blive fragtet hjem.



- Det er for tidligt at sige, så vidt jeg ved, bliver der formentlig tale om et afkortet ophold, siger Rene Dinesen.



/ritzau/