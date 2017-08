Avis: Gerningsmænd bag varevognsangreb har taget gidsler

Relateret indhold Tilføj søgeagent CNN

Det spanske politi forhandler torsdag aften med mistænkte gerningsmænd bag varevognsangrebet i Barcelona. Det skriver nyhedsbureauet TT, som citerer den spanske avis el Periódico.



Gerningsmændene skal have taget gidsler og barrikaderet sig på en tyrkisk restaurant. Restauranten ligger i området Raval, som grænser op til gågaden La Rambla.



Torsdag eftermiddag kørte en varevogn ind i flere mennesker på den travle turistgade La Rambla.



Flere medier har citeret politikilder for, at de gerningsmænd, som står bag påkørslen, har søgt tilflugt i en bar eller restaurant.



Der er forskellige meldinger om, hvorvidt der er tale om én eller flere gerningsmænd.



Tidligere rapporterede lokale medier i Barcelona ifølge nyhedsbureauet Reuters om, at to bevæbnede mænd var trængt ind i en restaurant i byen.



Den centrale plads Placa de Catalunya, som ligger tæt på La Rambla i det centrale Barcelona, er evakueret.



Den catalanske redningstjeneste skriver på Twitter, at man har anmodet om, at metro og togstationer bliver lukket i området.



Det catalanske politi oplyser, at 32 er sårede heraf 10 alvorligt. De spanske myndigheder forventer, at dødstallet, skriver CNN.



/ritzau/