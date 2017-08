Danskere barrikaderer sig: Vi hørte skud

Vidner fortæller, at der i Barcelona også er hørt skud i forbindelse med det, politiet betegner som et terrorangreb.



Danske Erik Petersen og hans kone sidder barrikaderet på en restaurant i Barcelona ikke langt fra, hvor der lød skud.



"Vi sidder lukket inde på en restaurant på Ramblaen i Barcelona. Angrebet fandt sted lige uden for restauranten, hvor vi lige var gået ind for at spise. Så hørte vi 5,6,7,8 skud. Så opstod der vild panik, og folk kom løbende ind i restauranten ude fra gaden.



Jeg kunne se ud ad vinduet, at der lå tre personer ude på gaden, som fik førstehjælp midt i forvirringen. Jeg kunne ikke se, om de var i live," siger han til Ekstra Bladet.



Der var masser af politi og redningsfolk med det samme, fortæller Erik Petersen, der mener, at det var politiet der skød. Det er endnu uklart.



"Vi sidder nok 100-150 mennesker stuvet sammen, barrikaderet bag stole og borde," siger han.



Danskere i området opfordres til at følge de lokale myndigheders råd og kontakte pårørende, hvis man er ok.



Man kan kontakte på Udenrigsministeriet på +4533921112, hvis man er i nød.



Der er ikke oplysninger om sårede danskere, oplyser Borgerservice kort før klokken 19.



/ritzau/