Avis: Gerningsmænd søger tilflugt på bar i Barcelona

De gerningsmænd, som står bag påkørslen af flere mennesker i Barcelona, har søgt tilflugt i en bar.



Det skriver den spanske avis El Pais, som citerer politikilder, ifølge nyhedsbureauet AP.



Rapporterne kommer, efter at en varevogn er kørt ind i flere mennesker på den travle turistgade La Rambla.



Der er ikke oplysninger om, hvor mange gerningsmænd, der er tale om.



Ifølge Reuters rapporterer lokale medier i Barcelona, at to bevæbnede mænd er trængt ind i en restaurant i byen.



Det står ikke klart, om der er tale om de samme mænd.



Den centrale plads Placa de Catalunya, som ligger tæt på La Rambla i det centrale Barcelona, er evakueret.



Den catalanske redningstjeneste skriver på Twitter, at man har anmodet om, at metro og togstationer bliver lukket i området.



Ifølge Reuters skriver lokale medier, at mindst to personer er dræbt og flere er kvæstede efter påkørslen.



Føreren af bilen er ifølge den spanske avis El Pais flygtet til fods. Avisen citerer en politikilde.



/ritzau/