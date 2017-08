En varevogn har påkørt flere mennesker i den spanske storby Barcelona.



Mindst to personer meldes dræbt skriver lokale medier ifølge Reuters. Spansk politi oplyser, at flere meldes sårede.



Politiet betegner påkørslen som et terrorangreb, skriver nyhedsbureauet AFP.



Politiet oplyser, at det er en hvid varevogn, der er kørt op på et fortov og har ramt adskillige.



Tv-mediet RTVE viser billeder af tre personer, der ligger på jorden. Billederne viser, at de bliver hjulpet af politi.



Føreren af bilen er ifølge den spanske avis El Pais flygtet til fods. Avisen citerer en politikilde.



Avisen skriver også, at hændelsen har fundet sted i området omkring La Rambla, der er en af Barcelonas travleste turistgader.



Samtidig har den catalanske redningstjeneste skrevet på Twitter, at en hændelse har fundet sted ved Placa Catalunya, og at personer bør undgå at færdes ved pladsen.



Pladsen ligger, hvor La Rambla ender, og er ligeledes en turistattraktion i byen.



Redningstjenesten skriver også, at man har anmodet om, at metro og togstationer bliver lukket i området.



/ritzau/