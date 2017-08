Opdateret 17:37 - Spansk politi bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en varevogn har påkørt flere mennesker i Barcelona. Flere meldes sårede.



Den spanske avis El Pais skriver, at hændelsen har fundet sted i La Rambla-distriktet, der er en af Barcelonas travle turistområder.



Ifølge politiet drejer det sig om en hvid varevogn, der er kørt op på et fortov og har ramt adskillige.



Samtidig skriver den catalanske redningstjeneste på Twitter, at en hændelse finder sted på Place Catalunya, og at personer bør undgå at færdes ved pladsen.



Pladsen er en turistattraktion i byen.



Redningstjenesten skriver også, at man har anmodet om, at metro og togstationer bliver lukket i området.



