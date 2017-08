Styrelse har fundet flere forurenede æg

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fødevarestyrelsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Fødevarestyrelsen

Jagten på æg fra forurenede ægbesætninger i Belgien og Holland fortsætter i Danmark.



Fødevarestyrelsen kunne torsdag fortælle, at den har fundet yderligere 6,9 ton hos to virksomheder.



Den ene virksomhed står for langt størstedelen af fundet, og her er æggene trukket tilbage. Æggene er videresolgt som kogte eller pillede æg.



I den anden virksomhed - der står for 108 kilo æg af fundet - er tilbagetrækningen i gang.



Æggene er forurenede med giftstoffet fipronil. Æggene er importeret som kogte og pillede æg, der bruges i eksempelvis æggesalat.



Indholdet af fipronil i æggene er ikke akut sundhedsskadeligt.



/ritzau/