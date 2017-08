Chefer på Rigshospitalet: Vi kan ikke spare mere

Forventningerne til de danske hospitaler svarer ikke til de penge, som hospitalerne får til at behandle patienterne.



Sådan lyder budskabet i en ny udtalelse, som klinikledelserne på Rigshospitalet retter til politikerne.



Det skriver DR Nyheder.



Cirka 100 klinikchefer og oversygeplejersker på det københavnske hospital har skrevet under på udtalelsen.



De opfordrer politikerne til at komme med en løsning på manglende tid til patienter, længere ventelister og et presset arbejdsmiljø.



Mange års besparelser og effektiviseringer har for alvor sat deres spor, lyder det.



Svært at effektivisere mere



"Det er i den grad en stigende udfordring at pege på funktioner, der kan effektiviseres," står der blandt andet i udtalelsen, som DR Nyheder har fået.



Klinikchef og professor på karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, Henrik Sillesen, er en af dem, der har skrevet under. Han mener, at der nu må skæres andre steder i systemet. Det kan være behandlinger og ny medicin.



"Den ene mulighed er flere penge, men det tror vi ikke så meget på. Det er ikke alle behandlinger, der er livsnødvendige. Det er heller ikke sikkert, at man skal investere i alle nye behandlinger. Nogle nye behandlinger er enten ikke bedre, eller også kan man spørge sig selv om, de er prisen værd," siger han til Ritzau.



Henrik Sillesen fortæller, at det er nyt for hospitalet, at de oplever, at kvaliteten ikke er så god, som de gerne ville.



Ventelister bliver for lange















"Konsekvenserne er, at ventelisterne bliver for lange. Kapaciteten til visse behandlinger er for lille. Den tid, som lægen har til at tale med patienten, bliver måske for kort," nævner han som eksempler og slår fast:



"Vi er nødt til at se på, hvordan vi skal have det til at hænge sammen," siger han.



Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at Region Hovedstaden tager kritikken alvorligt.



"Jeg lytter til den kritik, der er, og jeg håber på, at Region Hovedstaden også reagerer. Det er et voldsomt opråb, der nu kommer fra Rigshospitalet. Både om de problemer der er omkring Sundhedsplatformen og generelle ledelsesmæssige problemer Det er i høj grad en kritik, der rettes til Region Hovedstaden, som jo er dem, der driver Rigshospitalet, siger ministeren.



/ritzau/