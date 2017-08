Ubådssagen: Politiet udsender appel til sejlere

Endnu er der ingen spor efter den forsvundne svenske journalist Kim Isabel Wall, og politiet beder nu om hjælp fra folk i det maritime miljø. Det vil sige lystsejlere og folk, der har opholdt sig i havnene omkring Køge Bugt.



Udmeldingen komer torsdag fra efterforskningsleder Jens Møller via en videomeddelelse lagt ud på YouTube.



"Vi mangler fortsat et lig i sagen. Det er vores klare formodning, at vi leder efter en død person. Det gør vi primært i området omkring Køge Bugt. Både på den danske og den svenske side," siger Jens Møller.



Politiet har ikke fundet afgørende spor i eftersøgningen, og derfor kommer Jens Møller nu med en opfordring til de mange lystsejlere, der færdes i Øresund og Køge Bugt.



Hold øje med drivende objekter



"Vi vil gerne have, at hvis man støder på drivende objekter, at man gør sig den ulejlighed lige at sejle hen forbi og se, om det er noget, der kan have interesse for vores sag," siger Jens Møller.



Kim Wall steg sammen med opfinder Peter Madsen på en ubåd i København torsdag aften i sidste uge.



Ubåden, som Madsen selv har bygget, blev set omkring midnat natten til fredag og var derefter ude af syne, indtil den dukkede op syd for Drogden Fyr næste formiddag.



Her sank båden, og da dens ejer, Peter Madsen, kom i land blev han anholdt af politiet og sigtet for drab på Kim Wall.



Københavns Byret valgte dagen efter at varetægtsfængsle Peter Madsen, men ikke på en mistanke om drab.



Retten fængslede Madsen på baggrund af en mistanke om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.



Noget i hans forklaring ligger til grund for afgørelsen. Hvad det er, forbliver hemmeligt, for retsmødet blev holdt for lukkede døre.



En vigtig del af politiets efterforskning drejer sig om at klarlægge ubådens færden i tidsrummet mellem midnat og klokken 10.14, og det er også i den forbindelse, Jens Møller beder offentligheden om hjælp.



Ud over sejlere ønsker politiet også at komme i kontakt med folk, som har været ved Køge Bugt i løbet af natten.



/ritzau/