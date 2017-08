Det skriver medierne: Fuld fart på rederiet løfter hele Mærsk

Efter næsten et årti med fusioner, konkurser og en branche under nedsmeltning begynder det at lysne for Mærsks gennem containerrederiet , Maersk Line. Det skriver business.dk.Konkurrencemyndighedernes nej til stor isenkramfusion efterlader Inspirations ejer, Niels Thorborg, med 20 butikker, som skal drives videre under en række betingelser fra myndighederne. Det skriver business.dk Hjørnestenen i A.P. Møller-Mærsk, containerfragten i Maersk Line, løftede omsætningen i første halvår, men flere iagttagere peger på, at tallene dækker over en bekymrende udvikling, nemlig tab af markedsandele. Det skriver finans.dk Det danske biotekselskab Genmab kan potentielt få en endnu mere bugnende pengekasse. Selskabet har en lægemiddelkandidat, ofatumumab, til behandling af sygdommen multipel sklerose. Midlet kan ende med at blive milliarder værd for det succesfulde danske biotekselskab. Det skriver finans.dk Kina bliver stadig vigtigere for Coloplast, og den danske medicokoncerns form på det hastigt voksende marked er nu bedre end længe set. Kina er nøglen til at levere samme vækstrater, som man har præsteret i fortiden. Det skriver finans.dk. Bagmandspolitiet efterforsker Nordea og Danske Bank for mangler på hvidvaskområdet. Resultatet kan blive bødeforlæg eller tiltalerejsning. Læs artiklen her Der skal løbes hurtigt, hvis Coloplast skal leve op til den øvre del af forventningerne på mellem 7 og 8 pct. Det vurderer analytikere, og medicokoncernens topchef, Lars Rasmussen, er enig. Læs artiklen her. /ritzau/FINANS