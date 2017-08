Putin nyder større tillid internationalt end Trump

En ny undersøgelse viser, at befolkningerne i flere af de lande, som er allieret med USA, har mere tiltro til Vladimir Putin end til Donald Trump, når det gælder international politik, skriver nyhedsbureauet AP.



Det anerkendte Pew Research Center har i en rundspørge til over 40.000 indbyggere i 37 lande stillet spørgsmål om, hvem af de to ledere der er mest tiltro til, når "det gælder om at handle rigtigt i internationale spørgsmål?"



Begge statsledere fik generelt dårlige resultater. Verden over har 26 procent tillid til Putin, mens 22 procent har tillid til Trump.



Den største forskel blandt Nato-landene er i Grækenland og Tyskland, hvor Putin ligger henholdsvis 31 og 14 procentpoint foran Trump.



I Japan, Sydkorea og i Nato-landene Grækenland, Tyskland, Tyrkiet, Ungarn, Frankrig, Italien og Spanien er der mest tiltro til Putin. Men i Storbritannien, Canada, Holland og Polen er der mest tillid til Trump.



På globalt plan siger 60 procent af de adspurgte, at de mangler tillid til Putin. Den største skepsis er i de europæiske lande.



Trump nyder ifølge undersøgelsen mindre tillid end forgængeren Barack Obama i alle de undersøgte lande - på nær Israel og Rusland.



I Sverige svarer 12 procent ifølge forskningsinstituttet, at de har tillid til Putin, mens ti procent siger, at de har tillid til Trump.



/ritzau/AP