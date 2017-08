Fem personer er blevet politianmeldt i forbindelse med sagen om kvotefiskeri ifølge Ritzaus oplysninger.



Blandt de mulige ulovligheder er dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og brud på fiskeriloven begået af fiskere.



Det fremgår ikke, hvem der er politianmeldt i sagen, hvor Statsrevisorerne onsdag udtalte deres hårdeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvoterne.



De 16 fiskere med flest kvoter fanger helt op til 66 procent af alle sild, makrel og industrifisk på danske kvoter. De 16 er samlet i ti selskaber.



Det fremgår onsdag af en beretning fra Rigsrevisionen, der understreger, at det aldrig har været meningen fra politisk hold. Fra 2012 blev der fastsat regler, der skulle begrænse koncentrationen af kvoter.



Statsrevisorerne havde onsdag ikke andre oplysninger, end at der skulle være tale om fire forhold.



"Det har vi faktisk ikke fået oplysninger om, andet end at man har bedt politiet om at undersøge," sagde Peder Larsen (SF), Statsrevisorernes formand.



Danmarks Fiskeriforening har tidligere krævet antallet af kvotekonger, der er blevet meldt til politiet, offentliggjort.



Det er nødvendigt for at genoprette tilliden til fiskeriet, lød argumentet.



Politianmeldelserne kommer, efter at Rigsrevisionen har konkluderet, at forvaltningen af fiskekvoterne er blevet administreret "meget kritisabelt".



