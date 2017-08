USA's præsident, Donald Trump, nedlægger to af Det Hvide Hus' ekspertråd, efter at flere af medlemmerne har trukket sig fra rådene.



Det er sket efter præsidentens udtalelser i forbindelse med urolighederne i Charlottesville, Virginia.



Det skriver flere nyhedsbureauer.



Ekspertrådene bestod af topledere fra det amerikanske erhvervsliv.



På Twitter skriver præsidenten:



"I stedet for at lægge pres på erhvervslivet i The Manufacturing Council og i Strategy & Policy Forum, afslutter jeg begge." Tak alle sammen!



Donald Trump har fået kraftig kritik for håndteringen af weekendens hændelser i Charlottesville i delstaten i Virginia.



Nationalister og nynazister samlede sig lørdag til demonstrationer i byen. Under en moddemonstration blev en kvinde dræbt og 19 personer kom til skade, da en bil kørte ind i folkemængden.



Mandag trak tre af medlemmerne sig fra rådet The Manufacturing Council i protest.



Tirsdag aften dansk tid kommenterede Donald Trump så endnu en gang weekendens dødelige uroligheder i Charlottesville.



Her gentog han kraftigt sine kritiserede udtalelser om, at "begge sider bærer skylden" for sammenstødene mellem hvide nationalister og moddemonstranter.



Onsdag trak så yderligere to topledere sig fra rådet.



/ritzau/