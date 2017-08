En tidligere vicedirektør i rengøringsselskabet Forenede Service er onsdag idømt ubetinget fængsel i to år og seks måneder.



Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom til Peer Michael Krogh, der er fundet skyldig i grov skattesvig.



Samtidig skal den dømte betale en tillægsbøde på 11 millioner kroner.



"Vi har været enige hele vejen igennem," siger retsformanden, landsdommer Lene Jensen, om afgørelsen.



Både når det gælder spørgsmålet om skyld, og når det handler om straffens fastsættelse, er de tre landsdommere og tre domsmænd enige.



Peer Michael Krogh, der er 56 år, havde anket en dom afsagt af Retten i Lyngby i januar til frifindelse.



Tre år i træk gav han Skat forkerte oplysninger om sin indkomst i forbindelse med salg af sine aktier i Forenede A/S.



I alt unddrog han skattevæsenet næsten 11 millioner kroner i 2011, 2012 og i 2013.



Straks efter byrettens dom i januar forlod Peer Michael Krogh sin bestyrelsespost i Forenede A/S.



På selskabets hjemmeside begrundede han sit skridt med, at sagen kan skade selskabets omdømme. Forenede Service er Danmarks næststørste rengøringsselskab, har fagbladet 3F tidligere oplyst.



Kun når det angår en lille detalje, blev byrettens dom ændret. Retten i Lyngby havde bestemt, at forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i fire måneder, men den del af sagen er onsdag ændret til 60 dage.



