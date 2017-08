Det skriver medierne: Nordea ransaget i omfattende hvidvaskningssag

Bagmandspolitiet ransagede og beslaglagde i sidste uge en række dokumenter og data hos storbanken Nordea i forbindelse med en sag om hvidvask. Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bagmandspolitiet, som nu formelt har indledt en sag om hvidvask mod storbanken. Det skriver business.dk.Der venter danske banker en stor ekstraindtægt på flere hundrede mio. kr., når et permanent rentefrit lån under den såkaldte eksportmomsordning afskaffes om mindre end et halvt år. Det skriver business.dk Ekstremt mange af Danmarks landvindmøller vil i de kommende år løbe tør for støtte, og de kan dårligt stå på egne ben uden. Nedtagninger og videresalg er på tapetet. Det skriver business.dk Årelang krise plaget af overkapacitet, faldende fragtrater og dalende omsætning er afløst af forsigtig optimisme hos de danske rederier. Spørgsmålet er, om de sammen kan finde vej op fra dybet i den internationale shippingindustri. Det skriver finans.dk Novo Nordisk har udnævnt nye koncerndirektører. Camilla Sylvest forlader i oktober jobbet som Novos chef i Kina. Læs artiklen her.



Den børsnoterede webshop Boozt.com har åbnet kosmetikbutik i Roskilde. Butikken har vakt international opsigt og har brudt Matas' monopol, mener ekspert. Læs artiklen he r.Tivoli skyder tocifret millionbeløb i musicals, comedy og ballet. Tiltaget med investering i havens kulturelle arrangementer skal styrke Tivoli som helårsforretning, siger topchef. Læs artiklen her. Topdanmarks topchef, Christian Sagild, har en målsætning om, at Topdanmark skal være Danmarks mest veldrevne forsikringsselskab om tre til fem år. Nu står robotter for en række af de manuelle processer, der før blev udført af medarbejdere. Læs artiklen her.

/ritzau/FINANS