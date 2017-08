Dansk film udtaget til prestigefyldt filmfestival

Filmsuccesen "Du forsvinder" af Peter Schønau Fog er udtaget til Toronto International Film Festival. Det fortæller filmselskabet Zentropa i en pressemeddelelse.



Den canadiske filmfestival er Nordamerikas største og en af verdens fem mest prestigefyldte filmfestivaler overhovedet ifølge Zentropa.



"Du forsvinder" handler om en skoleleder, der sigtes for at have stjålet 12 millioner kroner af skolens penge. Problemet opstår for alvor, da man ikke ved, om han gjorde det som følge af en svulst i hjernen eller fri vilje.



Filmens producer Louise Vesth er meget glad for udtagelsen af filmen.



"Filmen tager publikum med på en forunderlige opdagelsesrejse ind i den menneskelige hjerne, og vi glæder os til at se, hvordan den internationale filmbranche oplever den," siger hun.



Det er ikke første gang, at en dansk film bliver vist på den prestigefulde filmfestivals lærreder. I 2016 blev Thomas Vinterbergs "Kollektivet" udtaget, og i 2014 var det Susanne Biers "En chance til".



Ingen af filmene vandt dengang.



"Du forsvinder" er den første af Peter Schønau Fog, siden han i 2006 udkom med "Kunsten at græde i kor". Den blev en international succes med 29 vundne priser og yderligere ni nomineringer ifølge filmhjemmesiden IMDb.



Filmfestivalen finder sted 7.-17. september i år.



/ritzau/