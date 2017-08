Regnen styrter ned over det sydlige Danmark - og vil brede sig

I Syd- og Sønderjylland er der allerede taget hul på et regnvejr, der i løbet af aftenen vil sprede sig til hele landet.



Det fortæller Thyge Rasmussen, vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.



Og det kan blive meget vådt. Ifølge DMI's prognoser forventer man, at der mange steder vil falde mellem 15-30 millimeter nedbør på en halv time.



Der skal falde 15 millimeter regn på en halv time, før man kan kalde det et skybrud, og der vil med 30 millimeter regn være risiko for et såkaldt dobbelt skybrud.



"Vi får i hvert fald et skybrud en del steder i landet. Nogle steder vil der måske falde mere," siger Thyge Rasmussen.



Det er den sydlige del af Jylland og Fyn, der vil blive hårdest ramt af det våde vejr, fortæller han. I de tidlige aftentimer vil det nå det nordlige Jylland, mens Københavnsområdet rammes omkring midnat.



Det våde vejr skyldes, at der er kommet et pust med varm luft op sydfra.



Ifølge Thyge Rasmussen har dagens varme vinde ført til høje temperaturer, der i dag toppede på Lolland, hvor de oplevede 26 graders varme. Det solrige vejr kan vi forvente mere af de næste par dage.



"Selv om temperaturerne falder lidt efter skybruddet, bliver det stadig det sommervejr, vi har haft så meget af. Temperaturen bliver omkring de 20 grader de næste dage," siger han.



Det varme vejr vil føre til regn igen senere på ugen. Ifølge Thyge Rasmussen rammer næste regnvejr natten til fredag. DMI kan endnu ikke sige, om der til den tid igen vil blive tale om skybrud.



/ritzau/