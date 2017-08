Opdateret 17:38 - Et ukendt antal kvotekonger politianmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet ifølge en beretning fra Rigsrevisionen, som mediet FødevareWatch er i besiddelse af.



Beretningen bliver først offentliggjort onsdag, men dele af indholdet er altså kommet i hænderne på pressen.



Det fremgår ikke af beretningen, hvem eller hvor mange fiskere eller fiskeriselskaber, som er blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet.



Samme sag har betydet, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mistede fiskeri som ressortområde.



To ledende embedsmænd med ansvar for kvotefiskeri er desuden blevet flyttet fra deres stilling.



Ministeriets forvaltning af fiskekvoterne er gennem en årrække under skiftende ministre fra Socialdemokratiet og Venstre blevet administreret "meget kritisabelt", fremgår det af beretningen.



Det har betydet, at kvoterne - mod politikernes ønsker - er blevet koncentreret på få hænder, de såkaldte kvotekonger.



Rigsrevisionen beskriver en række forhold, der "ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheder."



Blandt de mulige ulovligheder er dokumentfalsk.



Der findes underskrifter på en række dokumenter i forbindelse med køb og salg af kvoter, der ikke stammer fra den person, som burde have underskrevet dokumentet.



/ritzau/